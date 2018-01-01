Завтра синоптики обіцяють плюсову температуру та сильний сніг

Територія України опиниться у центрі циклону

9 лютого в Києві хмарно, уночі мокрий сніг з дощем, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, уночі місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, уночі місцями сильний сніг, удень сніг, на дорогах



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Територія України опиниться у центрі циклону

9 лютого в Києві хмарно, уночі мокрий сніг з дощем, вдень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, уночі місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, уночі місцями сильний сніг, удень сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й вдень 0...-5 градусів.

У Карпатах уночі місцями сильний сніг, удень сніг, температура вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно, уночі місцями сильний мокрий сніг з дощем, удень мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, уночі місцями налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у Чернігівській і Сумській областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+3 градуси.

У центрі України хмарно, уночі місцями сильний мокрий сніг з дощем, у Дніпропетровській області дощ, удень невеликий мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, вночі місцями налипання мокрого снігу, вітер південний, 7-12 м/с, у Полтавській і Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+3 градуси.

На сході України хмарно, мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі й удень -2...+4 градуси.

На півдні України хмарно, невеликий дощ, тільки вночі в Одеській і Запорізькій областях помірний дощ, вітер південний, 7-12 м/с, у Запорізькій області пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +1...+8 градусів.

У Криму хмарно, уночі невеликий дощ, удень без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +4...+9 градусів.