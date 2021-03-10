Плата за морози: рахунки киян за лютий виростуть у порівнянні із січнем

Через холодний лютий споживання тепла в столиці збільшилося на 6%.

Через суттєве зниження температури повітря у лютому вартість опалення для жителів Києва в порівнянні з січнем збільшилася на 6%. Про це повідомляє пресслужба «Київтеплоенерго», також вона наводить розрахунки очікуваного подорожчання для киян.

Як йдеться у повідомленні, середньомісячна температура у столиці в лютому порівняно з січнем знизилась на 2,2 оС. Через це вартість опалення в житлових будинках зросла в середньому на 2 грн за 1 м².

У лютому середньомісячна температура, за даними Українського гідрометеорологічного центру, склала –4,7 оС і це найнижчий показник за останні два роки. У лютому 2021 року в Києві середньомісячна температура була на 2,2 оС нижча, ніж у січні (–2,5 оС), і на 4 оС – ніж у грудні (–0,6 оС).

Обсяги споживання тепла будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Через зниження температури у лютому 2021 року будинки спожили на 6 % більше тепла, ніж у січні цього року. А вартість опалення 1 м² у будинках, обладнаних приладами обліку, при незмінному тарифі 1654,41 грн/1Гкал складає у середньому 35 грн/м², тоді як у січні — близько 33 грн/м².

«Якщо багатоквартирний будинок у Голосіївському районі у січні спожив 104,09 Гкал, то в лютому – 111,49 Гкал. Відповідно, споживання тепла квартирою з опалювальною площею 56,1 кв.м у січні склало 1,1407 Гкал, а в лютому – 1,2208 Гкал. При незмінному затвердженому тарифі мешканці цієї квартири у лютому сплатять на 132 грн більше (2019 грн проти 1887 грн у січні)», – говориться у повідомленні.

До речі, за січень жителям столиці довелося заплатити за тепло на 10% більше, ніж за грудень.

Як повідомлялось раніше, кияни заборгували за спожите тепло і гарячу воду майже 4,2 млрд грн. Більша частина боргу припадає на 225 тис. київських домогосподарств.