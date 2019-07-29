Завтра в Генпрокуратурі пройде нарада у справі Окружного адмінсуду



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«Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає», - підкреслив Луценко

Нараду в ГПУ проведе заступник генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що 30 липня в ГПУ зберуть нараду для заслуховування доказів у справі Окружного адмінсуду.

Про це Луценко написав 29 липня у Facebook.

За його словами, керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк до 12 серпня знаходиться у відпустці.

«Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді по цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк знаходиться з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває», - пояснив Луценко.

За його словами, проекти підозр на суддів Окружного адмінсуду, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, «потрапили на стіл заступників ГПУ лише в понеділок о 10-55».

«Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю. При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів», - підкреслив генпрокурор.

Луценко повідомив, що на 30 липня заступник генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі.

«Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність, за об’єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд», - зауважив генпрокурор.

«Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1/08 я сам, отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК», - додав Луценко.

Раніше прессекретарка Луценка Лариса Сарган вказувала, що до тексту підозри, що надійшла сьогодні до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. «Тобто текст не підкріплений фактажем», - підкреслила вона.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручаються в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.