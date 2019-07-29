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    Завтра в Генпрокуратурі пройде нарада у справі Окружного адмінсуду

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    <p>&laquo;Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає&raquo;, - підкреслив Луценко</p> - Завтра в Генпрокуратурі пройде нарада у справі Окружного адмінсуду

    «Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає», - підкреслив Луценко

    Нараду в ГПУ проведе заступник генпрокурора

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що 30 липня в ГПУ зберуть нараду для заслуховування доказів у справі Окружного адмінсуду.

    Про це Луценко написав 29 липня у Facebook.

    За його словами, керівник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк до 12 серпня знаходиться у відпустці.

    «Неправда, що Горбатюк не добився прийому Генпрокурора для доповіді по цій справі. Правда в тому, що сам Горбатюк знаходиться з 19/07 по 12/08 у відпустці. З якої вийшов на один день для пресконференції і телепіару. Зараз знову відпочиває», - пояснив Луценко.

    За його словами, проекти підозр на суддів Окружного адмінсуду, в установленому порядку зареєстровані в канцелярії, «потрапили на стіл заступників ГПУ лише в понеділок о 10-55».

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    «Хоча мої заступники працювали і в суботу, і в неділю. При цьому до проектів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листка доказів», - підкреслив генпрокурор.

    Луценко повідомив, що на 30 липня заступник генпрокурора збирає нараду для заслуховування доказів у справі.

    «Саме він несе, в тому числі кримінальну відповідальність, за об’єктивність підписаної підозри. Підписувати підозри на основі телевізійної пресконференції - абсурд», - зауважив генпрокурор.

    «Жодних сантиментів до фігурантів розмов у нас немає. Якщо мій заступник, або з 1/08 я сам, отримаємо всі необхідні доказові матеріали слідства і повні протоколи запущених НАБУ в ефір протоколів НСРД - підозра буде підписана. Якщо ні - буде службова відповідальність тих, хто ставить пресконференції вище вимог КПК», - додав Луценко.

    Раніше прессекретарка Луценка Лариса Сарган вказувала, що до тексту підозри, що надійшла сьогодні до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. «Тобто текст не підкріплений фактажем», - підкреслила вона.

    Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконференції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручаються в діяльність вищих органів державної влади.

    Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

     Читайте також: Як Окружний адмінсуд Києва призначав своїх людей в ВККС – розслідування НАБУ
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