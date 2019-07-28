Луценко пообіцяв ухвалити рішення щодо суддів Окружного адмінсуду Києва 31 липня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко заперечив слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка про те, що він звертався для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків

Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення, - генпрокурор

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки. Про це повіомляє Громадське.

«Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення», - зазначив Луценко.

Також генпрокурор заперечив слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який заявив, що хотів зустрітися з Луценком для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, ніж у підсумку отримали слідчі.

За словами Горбатюка, Луценко спочатку відмовляв у зустрічі, а потім поїхав у відпустку. Луценко, зі свого боку, каже, що Горбатюк до нього не звертався.

Раніше Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро разом з управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури прийшли з обшуками в Окружний адміністративний суд Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.