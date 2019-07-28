Луценко пообіцяв ухвалити рішення щодо суддів Окружного адмінсуду Києва 31 липня
Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення, - генпрокурор
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що 31 липня він повернеться до роботи і вирішить, підписувати чи ні підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва, де нещодавно пройшли обшуки. Про це повіомляє Громадське.
«Приїду в середу і прийму об’єктивне рішення», - зазначив Луценко.
Також генпрокурор заперечив слова керівника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка, який заявив, що хотів зустрітися з Луценком для отримання дозволу на проведення більшої кількості обшуків у цій справі, ніж у підсумку отримали слідчі.
За словами Горбатюка, Луценко спочатку відмовляв у зустрічі, а потім поїхав у відпустку. Луценко, зі свого боку, каже, що Горбатюк до нього не звертався.
Раніше Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро разом з управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури прийшли з обшуками в Окружний адміністративний суд Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.