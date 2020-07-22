Завтра в Україні без опадів



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Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях становила +22...+25 градусів

У Карпатах прогнозують +17, на півдні - до +30

23 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, удень +22...+24 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +19...+25 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, удень +12...+17 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +19...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +20...+27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +22...+28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, в Одеській і Херсонській областях +15...+20 градусів; удень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, удень +24...+29 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, удень +28...+30 градусів.

22 липня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.