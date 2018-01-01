Завтра в Україні буде хмарно і без опадів

На вихідні в Україні очікується морозна погода

12 січня в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси. У