Завтра в Україні буде хмарно і без опадів
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На вихідні в Україні очікується морозна погода
12 січня в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.
На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-5 градусів.
У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.
На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.
На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси, в Одеській і Миколаївській областях уночі +2...-3 градуси, удень -1...+5 градусів.
У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень 0...+5 градусів.