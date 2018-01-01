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    Завтра в Україні буде хмарно і без опадів

    На вихідні в Україні очікується морозна погода
    12 січня в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси. У
    • Сьогодні, 14:45
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    На вихідні в Україні очікується морозна погода

    12 січня в Києві хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси.

    У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півночі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +2...-5 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень -2...+3 градуси, в Одеській і Миколаївській областях уночі +2...-3 градуси, удень -1...+5 градусів.

    У Криму хмарно із проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень 0...+5 градусів.

     

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