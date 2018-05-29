Завтра в Україні буде спекотно

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Станом на 9:00 вівторка, 29 травня, температура води в Чорному й Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 21°

В Україні в найближчу добу 30 травня продовжить панувати тепла, суха повітряна маса та поле підвищеного атмосферного тиску, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у більшості південних областей подекуди пориви 15-20 м/с; у західних і північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; у східних областях і в Карпатах місцями вночі 4-9°, удень 22-27°, на високогір'ї Карпат 17-21°.

У Києві 30 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 30 травня найвища температура вдень була 32,4° у 1958 році, найнижча вночі 2,7° у 1918 році.

В Україні 31 травня також без опадів. Вітер західний, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, на півдні до 32°.

У Києві 31 травня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 28-30°.

Станом на 9:00 вівторка, 29 травня, температура води в Чорному й Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 21°.