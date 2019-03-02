  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Завтра в Україні стовпчик термометру опуститься до -15

    • Розсилка
    Завтра в Україні стовпчик термометру опуститься до -15

    У неділю температура вночі знизиться до 6-11° морозу, у Сумській і Чернігівській областях місцями до 12-15° морозу

    У неділю, 3 березня, погоду в Україні визначатиме холодне повітря, інформує Укргідрометцентр.

    Температура вночі знизиться до 6-11° морозу, у Сумській і Чернігівській областях місцями до 12-15° морозу. Вдень на Лівобережжі від 2° морозу до 3° тепла, на Правобережжі 2-7° тепла. Опадів не очікується. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

    У Києві - без опадів, температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.

    4 березня вночі місцями в західних, вдень у північних та східних областях опади, переважно дощ, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, в західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в західних областях до 5° тепла, удень 3-8° тепла, в західних і південних областях 8-13°.

    У Києві вночі без суттєвих опадів, вдень дощ. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 5-7° тепла.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ