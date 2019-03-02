Завтра в Україні стовпчик термометру опуститься до -15

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У неділю температура вночі знизиться до 6-11° морозу, у Сумській і Чернігівській областях місцями до 12-15° морозу

У неділю, 3 березня, погоду в Україні визначатиме холодне повітря, інформує Укргідрометцентр.

Температура вночі знизиться до 6-11° морозу, у Сумській і Чернігівській областях місцями до 12-15° морозу. Вдень на Лівобережжі від 2° морозу до 3° тепла, на Правобережжі 2-7° тепла. Опадів не очікується. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві - без опадів, температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла.

4 березня вночі місцями в західних, вдень у північних та східних областях опади, переважно дощ, на решті територій без суттєвих опадів. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, в західних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, в західних областях до 5° тепла, удень 3-8° тепла, в західних і південних областях 8-13°.

У Києві вночі без суттєвих опадів, вдень дощ. Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, удень 5-7° тепла.