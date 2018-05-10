Завтра в Україні відчутно похолодає

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У Києві в п'ятницю вдень прогнозують до 18 градусів тепла

В Україні 11 травня відчутно похолодає через скандинавський антициклон, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«Протягом дня, 11 травня, температура повітря становитиме 14-18 градусів, на Заході буде найтепліше, 20-25 градусів. Компенсацією за похолодання стане сонячний день, опади в Україні малоймовірні. На Сході завтра посилиться північно-східний вітер до 15-20 метрів на секунду», – пише Діденко.

Вона зазначила, що 11 травня в Києві погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, проте «повітря стане свіжішим»: у столиці прогнозують до 18 градусів тепла.

Синоптик додала, що 12 травня на Харківщині, Луганщині, Донеччині та в районі Дніпра очікують дощі, вітер, температуру повітря на рівні 10-16 градусів тепла. На решті території країни – прохолодно та без опадів.

За її словами, 13 травня дощова погода охопить усю Україну, «скрізь буде холодно», лише на Заході місцями до 20 градусів тепла.

Діденко зазначила, що в Києві 12 травня буде сухо, 16-18 градусів, а 13 травня йтимуть холодні дощі, температура повітря очікується на рівні 14-16 градусів тепла.

Водночас Укргідрометцентр прогнозує, що 11 травня на Заході України йтимуть дощі, у решті регіонів очікується мінлива хмарність. Температура повітря в Києві коливатиметься на рівні 19-21 градуса тепла.