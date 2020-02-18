Зайцева та Дронов досі не виплатили компенсації щодо смертельної ДТП у Харкові



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Олена Зайцева і Геннадій Дронов відбувають 10-річне ув'язнення

Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім’ям загиблих та потерпілим досі не виконано

Рішення суду про стягнення з Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули шестеро людей і ще шестеро отримали травми, досі не виконано: гроші на виплату компенсації сім’ям загиблих та потерпілим не надійшли.

Про це «Укрінформу» розказала адвокат потерпілих Лариса Матвеєва.

«Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім’ям загиблих та потерпілим досі не виконано», - заявила Матвеєва.

За її словами, отримано відповіді на запит до установ, де зараз перебувають засуджені: «Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію відносно того, чи вона працює та заробляє будь-які гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє».

Також адвокат повідомила, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання кількох потерпілих у справі брати участь 3 квітня у судовому засіданні між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова.

«Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох потерпілих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Усього 12 потерпілих, але особи тих, хто візьме участі у суді дистанційно, будуть відомі у день суду 3 квітня», - зазначила Матвеєва.

За її словами, клопотання пов'язане, у тому числі, із фінансовим становищем потерпілих.

Зазначимо, що Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП у Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня 2019 року етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний – 10 років позбавлення волі кожному.