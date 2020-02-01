Стало відомо, чим займається винуватиця смертельного ДТП у Харкові Зайцева



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Олена Зайцева до вчинення ДТП

Центр, де відбуває покарання Зайцева, з мінімальним рівнем безпеки

Олена Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП у Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

За працю ув’язненим платять. Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel.

Частина грошей йде на оплату комунальних послуг, а частину відправляють як компенсацію потерпілим. Від Зайцевої прийшло тільки 500 гривень, які були витрачені на погашення витрат по виконавчій службі.

«Це центр (де відбуває покарання Зайцева) з мінімальним рівнем безпеки. Жінки, які тут містяться, в супроводі співробітника колонії можуть вийти в місцевий магазин. Харчується Зайцева окремо від інших ув’язнених. Продукти їй також надсилають. На побачення до неї вже приїжджала мама і сестра», – пише видання.

Наслідки смертельної ДТП у Харкові

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний – 10 років позбавлення волі кожному.