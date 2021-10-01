«Американець» обіцяв мільйони доларів і забрати в США: довірлива українка потрапила на гачок шахрая

Жінка перерахувала зловмисникові велику суму грошей

В Умані жінка стала жертвою злочинної шахрайської схеми, внаслідок чого втратила майже 200 тисяч гривень. З аферистом вона познайомилася на сайті знайомств. Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Чоловік представився громадянином України, який живе і працює в США. При цьому в ході спілкування у них зав'язався роман, і той обіцяв забрати жінку в США для укладення шлюбу і подальшого сімейного життя.

«Пара познайомилась в інтернеті. Чоловік обіцяв забрати 37-річну жінку за умови, що вона отримає його пенсію, зароблену за два роки служби в США, і збереже два мільйони доларів у себе до його приїзду. Та щоб отримати вказані гроші, які мали надійти поштою, жінка, на прохання чоловіка, повинна була сплатити збір у сумі 185 892 гривень. Що вона і зробила», – зазначається у повідомлені.

При цьому потерпіла переказала гроші на картку клієнта українського банку.

«У неї не виникало жодних підозр, поки, «іноземець з інтернету» не попросив знову перерахувати майже сто тисяч гривень для нібито оформлення документів у поліції, пов'язаних з переїздом. Тоді жінка зрозуміла – її обдурили», – зазначається повідомили у пресслужбі.

Відомості за цим фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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