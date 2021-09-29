Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)

Чоловік і жінка в інтернеті рекламували послуги з виготовлення підроблених Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів

Працівники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції та представниками Мінцифри викрили пару співмешканців у виготовленні підроблених Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на Covid-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 гривень.

У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки.

За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

В оселі фігурантів та в їхній автівці правоохоронці провели обшуки із залученням полку поліції особливого призначення. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки, знайдено переписки про замовлення підроблених сертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердить проєкт закону про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації.