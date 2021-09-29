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    Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)

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    Пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів - Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)
    Пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів
    Фото: Нацполіція

    Чоловік і жінка в інтернеті рекламували послуги з виготовлення підроблених Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів

    Працівники управління протидії кіберзлочинам Києва спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції та представниками Мінцифри викрили пару співмешканців у виготовленні підроблених Covid-сертифікатів та ПЛР-тестів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    24-річний чоловік та 22-річна жінка створили чат-бот у месенджері, де приймали замовлення на виготовлення підробленої медичної документації. Без проходження лабораторних досліджень громадянам пропонували виготовлення ПЛР-тестів із негативним результатом на Covid-19, а також міжнародні свідоцтва про вакцинацію. ПЛР-тести продавали по 600 гривень, а свідоцтво про вакцинацію коштували 1200 гривень.

    У своїй діяльності правопорушники використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки.

    За попередніми підрахунками, пара встигла виготовити близько 200 підроблених медичних документів.

    В оселі фігурантів та в їхній автівці правоохоронці провели обшуки із залученням полку поліції особливого призначення. За результатами вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус. В результаті огляду вилученої техніки, знайдено переписки про замовлення підроблених сертифікатів та виявлено бланки для їхнього виготовлення.

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    Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)
    Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)
    Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)
    Фото: Нацполіція

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

    Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура Києва.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердить проєкт закону про посилення відповідальності за підробку Covid-сертифікатів.

    Міністерство охорони здоров’я України ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал шахрайство документи вакцинація коронавірус
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    Covid-сертифікати за 1,2 тис. грн. У Києві парочка підробляла медичні документи (фото)