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    СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині

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    Кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на Covid-19 та ремонті трьох амбулаторій - СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині
    Кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на Covid-19 та ремонті трьох амбулаторій
    фото: СБУ

    Ділки привласнили 2,7 мільйона гривень, які мали піти на будівництво лікарні

    Служба безпеки України викрила в Сумській області схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу. Внаслідок чого було привласнено 2,7 млн гривень держбюджету, повідомляє пресцетр СБУ.

    За інформацією правоохоронців, кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на Covid-19 та ремонті трьох амбулаторій.

    Так, у жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у відповідному тендері та мала одразу розпочати роботи, щоб на початку 2021 року новозбудоване відділення вже приймало хворих.

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    СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині
    СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині
    СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині

    Однак, встановлено, що організатори схеми систематично вносили неправдиві дані в бухгалтерські документи про начебто придбання будівельних матеріалів, крім того більшість робіт так і не були виконані.

    Як свідчать підрахунки податківців та Держаудитслужби, внаслідок таких дій було привласнено 2,7 млн грн з державного Фонду боротьби з пандемією Covid-19.

    Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

    Теги: СБУ корупція в Україні гроші будівництво Сумщина документи лікарня
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    СБУ викрила схему розкрадання «ковідних» коштів на Сумщині