На Херсонщині фермер за $40 тисяч хотів убити конкурента

«Кілер» повідомив про злочин до СБУ

Співробітники Служби безпеки запобігли замовному вбивству на Херсонщині. У ході спецоперації вдалося затримати організатора, який спланував вбивство місцевого фермера та пообіцяв за це $40 тис. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, замовником та організатором вбивства виявився інший місцевий фермер. Він хотів усунути конкурента, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур, що мало посилити його власні позиції в регіоні.

При цьому, як повідомляється, виконавець замовного вбивства повідомив про це СБУ.

Правоохоронці почали документувати протиправну діяльність і врешті затримали організатора під час передачі останнього траншу «винагороди».

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Заходи із викриття зловмисника здійснювали співробітники Головного управління Внутрішньої безпеки СБУ спільно зі співробітниками Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомили в СБУ, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.