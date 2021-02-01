Збори «Мотор Січі» були незаконними, – Нацкомісія з цінних паперів

Напередодні збори акціонерів «Мотор Січі» у Запоріжжі перервались через візит СБУ

Так звані збори акціонерів мали відбутись у Запоріжжі 31 січня

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства «Мотор Січ».

Як йдеться в повідомленні, в рамках своїх повноважень Нацкомісія провела відповідні заходи за адресою та часом, зазначених у повідомленні, щодо організації так званих загальних зборів компанії «Мотор Січ», але жодних дій, які б підтверджували наміру їх законного проведення, не виявила.

«За результатами чого складено відповідний протокол порушень», – додали у Нацкомісії з цінних паперів.

Нагадаємо, що Комісія попередньо повідомляла, що дії певних акціонерів не можуть вважатися правомірними діями щодо скликання та проведення загальних зборів ПАТ «Мотор Січ», відповідно до норм закону України «Про акціонерні товариства». А також такі дії порушують права інших акціонерів цього товариства.

«Розпочато процес правозастосування проти учасників ринку. Комісія і надалі забезпечуватиме відповідний нагляд за діями акціонерів та учасників ринків капіталу, співпрацюючи з правоохоронними органами», - йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що СБУ зірвала збори акціонерів «Мотор Січі». Збори акціонерів мали відбутись у Запоріжжі за адресою вулиця Південне шосе, 8. З восьмої години ранку тут зібралось кілька десятків співробітників підприємства з плакатами «Закон на боці Мотора», «Не дозволимо рейдерського захоплення» тощо.

Співробітники підприємства говорять, що не отримували жодних повідомлень про проведення зборів акціонерів. Про захід дізнались з Інтернету.

Як повідомлялося, 28 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР) та Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії «Мотор Січ».

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ «Мотор Січ».

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».