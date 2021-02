Зеленський не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою

Зеленський також категорично заявив, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай серйозною геополітичною загрозою. Хоча ще кілька днів тому він ввів санкції проти китайських інвесторів «Мотор Січі«.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу HBO.

Раніше такі санкції запровадили в США.

«Я не можу з цим погодитися, тому що в Україні ми цього не відчуваємо (загрози з Китаю– ред.). Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але в той же час у нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, шануючи ваш народ і межі, то вони можуть бути у вашій країні»,– сказав Зеленський.

Зеленський також категорично заявив, що не дозволить Китаю або кому-небудь іншому купувати контрольний пакет акцій «Мотор Січі».

«Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але при моєму президентстві точно ні», – відповів президент.

Як повідомлялося, 28 січня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Згідно з цим рішенням, Україна запровадила обмежувальні заходи на три роки до громадянина Китаю Ван Цзін та компаній "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британські Віргінські острови), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd" (Пекін, КНР) та "Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd" (Пекін, КНР).

У ЗМІ цих осіб пов’язують із інвесторами компанії “Мотор Січ”.

У січні Міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ "Мотор Січ".

Глава відомства Вілбур Росс заявив, що Сполучені Штати хочуть попередити експортерів, що Skyrizon має тісні зв’язки з китайською армією.

На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ «Мотор Січ» подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ.

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» у Skyrizon називають «варварським грабежем і грубим порушенням законних прав».