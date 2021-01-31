Китайський акціонер «Мотор Січ» Skyrizon назвав санкції України «варварським пограбуванням»

Компанія заявила про намір захищати свої законні права та інтереси

Введення державою Україна санкцій проти китайських акціонерів «Мотор Січ» – варварський грабіж і грубе порушення їх законних прав. Китайський акціонер «Мотор Січ» має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, включаючи міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яка опублікована в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ «Мотор Січ».

«Після вступу в силу санкцій, компанія Skyrizon як акціонер компанії «Мотор Січ» буде незаконно позбавлена своїх законних прав та змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією «Мотор Січ», що спричинить за собою величезні непоправних збитків. З боку держави Україна такі дії – це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентне неповагу до принципів і правил міжнародної торгівлі», – заявили в Skyrizon. І додають, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини введення даних санкцій, тому «є підстави вважати, що це навмисні дії держави Україна, з метою перешкоджання інвестицій компанії Skyrizon в українську компанію «Мотор Січ» і недопущення реалізації проекту міжнародного співробітництва". А також є підстави вважати, що «такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США, від 14 січня 2021 року про включення компанії Skyrizon в список військових кінцевих користувачів (MEU)».

У документі описана повна хронологія спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з державою Україна в надії мирно вирішити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року Skyrizon була змушена вжити низку юридичних дій «в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисної наклепу з боку держави Україна». 9 грудня 2020 року, після того «як багаторазові переговори зазнали невдачі», Skyrizon початку міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ, Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів «Мотор Січ» потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

«Щоб уникнути подальшого погіршення ведення бізнесу компанії «Мотор Січ», акціонери ПАТ «Мотор Січ», що володіють більше 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Держава Україна відмовилося від результатів попередніх переговорів і повністю виключило будь-яку можливість примирення між двома сторонами», – сказано в заяві китайського акціонера «Мотор Січ».

У Skyrizon обурені заявою голови українського МЗС Дмитра Кулеби. «Така брехня і іронія не може не викликати обурення у всьому світі,– заявили в Skyrizon, – Санкції проти компанії – це помилкові дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того похитнулася економіку України, зробити ще більш нещасною життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту ... Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покриваються злочинці, все це призводить до презирства з боку всієї світової громадськості».

У заяві сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій держави Україна, підміни концепцій національної безпеки, змішання правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності, зловживання державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. «Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів», - підсумовується в документі.

Нагадаємо, акціонер ПАТ «Мотор Січ», компанія Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), вважає дії Міністерства торгівлі США по відношенню до неї неприпустимим тиском на китайський бізнес і буде використовувати всі правові інструменти для захисту своїх інтересів. Про це сказано в офіційній заяві компанії, опублікованій в Huanqiu – китайському ЗМІ, заснованому People's Daily і Інформаційним управлінням Державної ради з інвестицій.