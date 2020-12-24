Сьогодні з російської в'язниці повертається військовослужбовець Олександр Шумков

Зустрічати політ'язня Шумкова вже виїхали родичі

У четвер, 24 грудня, Росія депортує українського політв'язня Олександра Шумкова. Його забрали з Твері та повезли до кордону з Україною. Про це написала у Facebook тітка політв'язня Людмила Шумкова.

Процес повернення додому має відбутися на пункті пропуску «Бачівськ» в Сумській області. Родичі Шумкова вже їдуть до українсько-російського кордону.

«Прямуємо на «Бачівськ». Сьогодні зранку о 9 годині за російським часом російські спецслужби повезли Сашка з Твері до кордону на депортацію», - зазначила Шумкова.

Як зазначалося, що 21 грудня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернеться з російського полону.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня 2017 року ФСБ викрало з території України Олександра Шумкова - чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО «Спілка Української Молоді в Україні».

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності «Правого сектору», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

Голодування політв'язень розпочав 14 жовтня 2019-го, наполягаючи на припиненні шантажу РФ з використанням політв'язнів на переговорах в Мінському і нормандському форматах. Крім того, український політв'язень вимагав від Москалькової відповіді на свої звернення. Згодом Шумков припинив голодування через погрози примусового харчування, після чого у нього значно погіршився стан здоров'я.