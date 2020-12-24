Бойовики поранили українського бійця біля Шумів. Україна поскаржилась в ОБСЄ

Обстріл стався близько 16 години

Проросійські бойовики на Донбасі сьогодні, 24 грудня, поранили українського військового поблизу Шумів. Стан пораненого воїна стабільний, йому надали медичну допомогу.

Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Telegram-каналі.

Обстріл, в результаті якого постраждав військовий, стався близько 16:00. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації вже відреагувала на інцидент.

«Введено режим «тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», - зазначили в українській делегації.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий. Подія сталася в районі населеного пункту Красногорівка, обставини зараз з'ясовують.

Також Генштаб назвав цьогорічні втрати на Донбасісеред українських захисників. Зазначається, що під час «перемир'я загинули четверо українських бійців.

«У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців («бойові безповоротні втрати ЗСУ»). Четверо з них загинули вже під час перемир'я. Поранених за рік («бойові санітарні втрати ЗСУ»), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці. З них за час перемир'я - 15. З 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових. Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18», ─ йдеться у повідомленні.