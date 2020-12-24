Український військовий підірвався на вибухівці під Красногорівкою
Бійцеві надали медичну допомогу та доправили до лікарні
На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранень український військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.
Зазначається, що українському військовослужбовцеві надано медичну допомогу, його оперативно доправили до лікувального закладу.
«Життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини», – йдеться в повідомленні.