Український військовий підірвався на вибухівці під Красногорівкою

Життю військового нічого не загрожує, кажуть у штабі

Життю військового нічого не загрожує, кажуть у штабі

Бійцеві надали медичну допомогу та доправили до лікарні

На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранень український військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що українському військовослужбовцеві надано медичну допомогу, його оперативно доправили до лікувального закладу.

«Життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини», – йдеться в повідомленні.