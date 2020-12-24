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    Український військовий підірвався на вибухівці під Красногорівкою

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    <span>Життю військового нічого не загрожує, кажуть у штабі&nbsp;</span> - Український військовий підірвався на вибухівці під Красногорівкою
    Життю військового нічого не загрожує, кажуть у штабі 
    Фото: штаб ООС

    Бійцеві надали медичну допомогу та доправили до лікарні

    На Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої дістав поранень український військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил, повідомляє пресслужба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

    «Сьогодні, 24 грудня, в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил», – зазначено в повідомленні на сторінці у Facebook.

    Зазначається, що українському військовослужбовцеві надано медичну допомогу, його оперативно доправили до лікувального закладу.

    «Життю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини», – йдеться в повідомленні.

    Теги: вибух бойовики на Донбасі ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил
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