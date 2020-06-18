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    Суспільство

    Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про закарпатське немовля (відео)

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    <p>Хлопчик виявився п&rsquo;ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в&nbsp;ромському таборі в&nbsp;Ужгороді</p> - Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про закарпатське немовля (відео)

    Хлопчик виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді

    Фото: Суспільне

    Мати заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина

    Немовля, якому дали ім'я Зеленський, народилося у родині закарпатських ромів 23 березня 2020 року.

    Журналіст Віталій Глагола з’ясував, що повне ім'я хлопчика Дьопйош Зеленський Євгенович. Він виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді.

    Мати дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина.

    У маленького Зеленського є п’ятеро братів і сестер - Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан та Назар. Найстаршій Каріні вже 23 роки.

    Нагадаємо, що ім'я Зеленський опинилося в переліку рідковживаних, які обрали жителі Ужгорода.

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