Дьопйош Зеленський: з’явилися деталі про закарпатське немовля (відео)



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Хлопчик виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді Фото: Суспільне

Мати заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина

Немовля, якому дали ім'я Зеленський, народилося у родині закарпатських ромів 23 березня 2020 року.

Журналіст Віталій Глагола з’ясував, що повне ім'я хлопчика Дьопйош Зеленський Євгенович. Він виявився п’ятою дитиною у сім'ї, яка проживає в ромському таборі в Ужгороді.

Мати дитини звати Магдалиною, з чоловіком вона не живе. Жінка заявила, що пишається незвичним ім’ям свого сина.

У маленького Зеленського є п’ятеро братів і сестер - Каріна, Марія, Ангеліна, Крістіан та Назар. Найстаршій Каріні вже 23 роки.

Нагадаємо, що ім'я Зеленський опинилося в переліку рідковживаних, які обрали жителі Ужгорода.