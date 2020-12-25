Зеленська розповіла, наскільки змінився її чоловік за рік
«Заводські настройки залишилися»
Дружина шостого президента України Олена Зеленська вважає, що її чоловік не сильно змінився за останній рік. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Новое время».
«Не дуже змінився, чесно кажучи (посміхається). Всі його заводські людські настройки залишилися тими ж», - сказала вона.
Водночас перша леді зазначила, що, на її думку, Володимир Зеленський росте як професіонал.
«Він дуже швидко вчиться і вникає в усе, над чим працює. Звісно, він став більш виважений у рішеннях і в словах, тому що від цього залежить дуже багато людей. Можливо, в цій сфері він трохи змінився», - пояснила Олена Зеленська.
Крім того, вона розповіла журналістам, де проживає зараз її сім'я. За словами першої леді, після переїзду на держдачу у Конча-Заспі вони зробили там ремонт. «Ми зняли люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни - ред.) в сірий колір», - поділилася перша леді.
Передноворічне інтерв'ю також дав президент Володимир Зеленський. Журналістам видання Фокус глава держави розповів, що він не корупціонер, тому з хабарями до нього не ходять.
Зеленський в цьому ж інтерв'ю зізнаався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Однак він усвідомлює, що загрожуватиме скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Також Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну. При цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.
Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет». За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».