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    Зеленська розповіла, наскільки змінився її чоловік за рік

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    <span>Олена Зеленська вважає, що її чоловік став більш виважений у рішеннях і в&nbsp;словах</span> - Зеленська розповіла, наскільки змінився її чоловік за рік
    Олена Зеленська вважає, що її чоловік став більш виважений у рішеннях і в словах
    Фото: EPA-EFE/Zoya Chu

    «Заводські настройки залишилися»

    Дружина шостого президента України Олена Зеленська вважає, що її чоловік не сильно змінився за останній рік. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Новое время».

    «Не дуже змінився, чесно кажучи (посміхається). Всі його заводські людські настройки залишилися тими ж», - сказала вона.

    Водночас перша леді зазначила, що, на її думку, Володимир Зеленський росте як професіонал.

    «Він дуже швидко вчиться і вникає в усе, над чим працює. Звісно, він став більш виважений у рішеннях і в словах, тому що від цього залежить дуже багато людей. Можливо, в цій сфері він трохи змінився», - пояснила Олена Зеленська.

    Крім того, вона розповіла журналістам, де проживає зараз її сім'я. За словами першої леді, після переїзду на держдачу у Конча-Заспі вони зробили там ремонт«Ми зняли люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни - ред.) в сірий колір», - поділилася перша леді.

    Передноворічне інтерв'ю також дав президент Володимир Зеленський. Журналістам видання Фокус глава держави розповів, що він не корупціонер, тому з хабарями до нього не ходять.

    Зеленський в цьому ж інтерв'ю зізнаався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Однак він усвідомлює, що загрожуватиме скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

    Також Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на УкраїнуПри цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

    Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет»За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».


    Теги: Володимир Зеленський президент чоловік дружина Олена Зеленська перша леді
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