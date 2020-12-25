Зеленська розповіла, наскільки змінився її чоловік за рік

Олена Зеленська вважає, що її чоловік став більш виважений у рішеннях і в словах

Олена Зеленська вважає, що її чоловік став більш виважений у рішеннях і в словах

«Заводські настройки залишилися»

Дружина шостого президента України Олена Зеленська вважає, що її чоловік не сильно змінився за останній рік. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Не дуже змінився, чесно кажучи (посміхається). Всі його заводські людські настройки залишилися тими ж», - сказала вона.

Водночас перша леді зазначила, що, на її думку, Володимир Зеленський росте як професіонал.

«Він дуже швидко вчиться і вникає в усе, над чим працює. Звісно, він став більш виважений у рішеннях і в словах, тому що від цього залежить дуже багато людей. Можливо, в цій сфері він трохи змінився», - пояснила Олена Зеленська.

Крім того, вона розповіла журналістам, де проживає зараз її сім'я. За словами першої леді, після переїзду на держдачу у Конча-Заспі вони зробили там ремонт. «Ми зняли люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни - ред.) в сірий колір», - поділилася перша леді.

Передноворічне інтерв'ю також дав президент Володимир Зеленський. Журналістам видання Фокус глава держави розповів, що він не корупціонер, тому з хабарями до нього не ходять.

Зеленський в цьому ж інтерв'ю зізнаався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу. Однак він усвідомлює, що загрожуватиме скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Також Зеленський озвучив план дій у випадку нападу Росії на Україну. При цьому він змоделював дії України у випадку війни. «Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України», – прогнозує Зеленський.

Крім того, український президент заявив, що хоче поговорити з Путіним «глобально тет-а-тет». За його словами, зараз він не телефонує Путіну, бо «немає предмета для розмови».



