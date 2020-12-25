Зеленський зізнався, що залюбки би вийшов з Мінського процесу

Президент пояснив, чому Україна не може припинити участь у Мінському процесі

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би вийти з Мінських угод через їхню недостатню ефективність, але це загрожуватиме скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю «Фокусу».

«Вважаю, що ми з Мінських домовленостей просто так вийти не можемо. Тому що європейці можуть зняти санкції з Росії і представників ОРДЛО. Але особисто я б вийшов. Тепер, сидячи в шпагаті, треба щось робити, ставати на ноги, бо інакше будеш просуватися вперед надто повільно», — наголосив він.

Зеленський також зазначив, що не погоджується з «деякими моментами» Мінських домовленостей, у зв’язку з цим було прописано «детальний план припинення війни».

«Для цього запропонували режим тиші та його дотримання з конкретної дати, не звертаючи уваги на провокації. Вважаю, що перший крок зроблено. Далі — зустрічаються наші радники в нормандському форматі, готують зустріч лідерів», — додав він.