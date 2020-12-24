Збили золото, пофарбували в сірий колір. Зеленська розповіла про ремонт у Конча-Заспі

Олена Зеленська заявила, що на переїзді її сім'ї до державної резиденції «Конча-Заспа» наполягала служба охорони

Дружина президента зізналася, що мріє про власне житло

Дружина президента Володимира Зеленського Олена розповіла, де вона проживає разом з сім'єю. За словами першої леді, після переїзду на держдачу вони зробили там ремонт. Результатами робіт Зеленська поділилася в інтерв'ю виданню «Новое время».

Зеленська заявила, що на переїзді її сім'ї до державної резиденції «Конча-Заспа» наполягала служба охорони.

«Від перших днів служба охорони нас вмовляла, змушувала, благала переїхати в це місце, де вони зможуть виконувати свої функціональні обов’язки. Тому що в багатоквартирному будинку складно: там є сусіди, пропускний режим їм заважає. І вони (держохорона - ред.) не можуть повністю свою роботу виконувати. Ми довго пручалися, але все одно довелося переїхати. Звісно, я мрію коли-небудь мати своє житло. Можливо, моя мрія здійсниться. Поки що це все мрії і плани», - зазначила Зеленська.

За її словами, з переїздом у дежрезиденцію було зроблено певний ремонт, проте мешкає глава держави з родиною не в усіх приміщеннях.

«Ми зняли ці люстри. Більше скажу: в деякі приміщення ми навіть не заходимо. Це величезний будинок, нашій сім'ї не потрібен такий великий. Збили золото, пофарбували (стіни - ред.) в сірий колір», - поділилася перша леді.

У липні стало відомо, що президент Володимир Зеленський продав будинок у селі Іванковичі в Київській області та тимчасово переїхав зі своєю сім'єю до державної резиденції «Конча-Заспа».

Президент Володимир Зеленський переїхав у державну резиденцію «Конча-Заспа». Фото: Схеми

За даними «Схем», Зеленський користується — «будинком № 29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний рахунок.

Тоді майже 200 тисяч гривень з бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації».

Згодом Офіс президента повідомив, що президент України з сім’єю «тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».