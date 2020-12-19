Оточення Зеленського привело до нього фейкових пластунів ─ Ковальов

Ковальов наголошує, що у Зеленського буди не пластуни

До голови держави приходили представники Спілки піонерських організацій Києва, ─ журналіст

Фейкові пластуни принесли Вифлиємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському. Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст, краєзнавець Андрій Ковальов.

За словами Ковальова, до голови держави приходили представники СПОК ─ Спілка піонерських організацій Києва.

«Зранку читаю новини, що пластуни принесли Зеленському, а далі дивлюся фотографії і розумію, що це не пластуни. Це члени організації СПОК, як розшифровується СПОК? Спілка піонерських організацій Києва. Довга історія. В 90-ті були ділки, які взяли під себе піонерські організації у Києві і пробували переробити їх у скаутів. Вийшло не дуже. Форму можливо і змінили, а зміст лишився той самий», ─ стверджує журналіст.

Ковальов наголошує, що у Зеленського буди не пластуни.

«Наскільки мені відомо, цього року Офіс Президента України пластунів не запрошував. Як оточення Януковича штовхало його у прірву, так само і токсична команда Зеленського вперто штовхає його у прірву», ─ впевнений краєзнавець.

Також Ковальов зазначив, що «саме оточення Зеленського і формує його політику, саме оточення Зеленського робить з нього невдаху і посміховисько».

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, Володимир Зеленський і Олена Зеленська отримали від представників скаутських організацій Вифлеємський вогонь.