Україна і США посилять співпрацю у сферах енергетики та клімату

Раніше «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. Про це повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського, який нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом. У його присутності й підписували заяву.

В Офісі Зеленського зазначили, що документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії в питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектора України, зокрема через залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

У заяві також ідеться про готовність США допомагати Україні розвивати більш конкурентоспроможні та прозорі енергетичні ринки й декарбонізувати економіку. Також вона фіксує готовність США забезпечувати енергетичну безпеку та експортний потенціал України.

Робити це збираються через розробку та впровадження комплексного плану енергетичного сектора. У Зеленського зазначають, що він передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.

До слова, журналісти піймали Зеленського у футболці поруч з Білим домом. Зазначимо, на сьогодні у президента Володимира Зеленського заплановано вісім зустрічей у Вашингтоні.

Цієї ночі Володимир Зеленський з дружиною Оленою прибули до США.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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