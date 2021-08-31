Україна і США посилять співпрацю у сферах енергетики та клімату
Раніше «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС
Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату. Про це повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського, який нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом. У його присутності й підписували заяву.
В Офісі Зеленського зазначили, що документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії в питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектора України, зокрема через залучення міжнародних незалежних наглядових рад.
У заяві також ідеться про готовність США допомагати Україні розвивати більш конкурентоспроможні та прозорі енергетичні ринки й декарбонізувати економіку. Також вона фіксує готовність США забезпечувати енергетичну безпеку та експортний потенціал України.
Робити це збираються через розробку та впровадження комплексного плану енергетичного сектора. У Зеленського зазначають, що він передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій.
Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.
Нагадаємо, на сьогодні запланована також зустріч Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, переговори почнуться о 21:00 за київським часом.
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