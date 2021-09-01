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    Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена

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    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться в Овальному кабінеті Білого дому - Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена
    Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться в Овальному кабінеті Білого дому
    Фото: ВВС

    Зустріч президентів України та США розпочнеться о 21:00 за Києвом

    Двостороння зустріч президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського відбудеться о 14:00 за Вашингтоном в Овальному кабінеті Білого дому. Це випливає з публічного розкладу президента США.

    «14:00 (о 21:00 за українським часом – ред.) президент візьме участь у двосторонній зустрічі з вельмишановним Володимиром Зеленським, президентом України», – зазначається у заяві.

    Далі у графіку Байдена значиться щотижневий економічний брифінг о 16:30.

    До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

    До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США Джозеф Байден політика Володимир Зеленський Україна
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    Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена