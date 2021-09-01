Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом

Володимир Зеленський вже другий день перебуває у Вашингтоні

«У нас буде не просто питання – відповідь», – запевнив президент України

Президент України Володимир Зеленський першим питанням на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу і Криму. Про це глава держави сказав під час візиту у Вашингтон в коментарі «Суспільному».

«У нас буде не просто питання – відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не у тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді», – заявив Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій.

«Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України», – додав він.

Також на зустрічі лідери України та США обговорять питання газопроводу «Північний потік – 2».

«У нас є болюче питання «Північний потік – 2». Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого «Північного потоку – 2», ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США», – зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.

Як відомо, на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена.

До слова, Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Зазначимо, що також у Вашингтоні 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.