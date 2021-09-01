«Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд

Україна розширює співпрацю зі США в оборонній сфері

Український оборонний концерн підписав три угоди з американськими компаніями

Концерн «Укроборонпром» має кілька домовленостей про співпрацю з американськими компаніями і підписав три угоди на загальну суму $ 2,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба концерну.

Зокрема, відбулися переговори з керівництвом компанії Lockheed Martin Corporation.

«Результатом стало рішення про співпрацю у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про розробку спільних проектів і програм, організації досліджень і розробок. Також сторони домовилися про взаємодію в сфері комплаєнсу - це важливо для дотримання високого рівня прозорості у подальшій співпраці», – йдеться в повідомленні.

Також «Укроборонпром» співпрацюватиме з компанією Harris Global Communications Inc., що входить в групу компаній L3Harris Technologies - одного зі світових лідерів оборонних технологій.

Досягнута угода передбачає реалізацію спільних проектів, зокрема щодо постачання продукції в Україну, включаючи подальшу її інтеграцію в повітряні, наземні і морські системи.

Крім того, підписані угоди з компанією-постачальником оборонної продукції Global Ordnance і міжнародною компанією Day & Zimmermann Lone Star Llc., зокрема про розробку проектів з модернізації та створення нових виробничих потужностей із залученням іноземного капіталу для підприємств Укроборонпрому.

«Досягнуті домовленості та підписані угоди виводять на новий етап співпрацю між країнами у сфері ОПК, підтверджують зацікавленість американських партнерів у співпраці з українською оборонкою», – зазначив глава концерну Юрій Гусєв.

До слова, за інформацією ЗМІ, новим міністром оборони можуть призначити Гусєва.

Також повідомлялося, що США виділять Україні $60 млн військової допомоги.

Як відомо, наразі президент Зеленський перебуває з візитом у США. Ввечері 1 вересня запланована його перша зустріч з американським лідером Джозефом Байденом. Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з керівником Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Біллом Нельсоном.

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Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.