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    Байден «з нетерпінням» чекає зустрічі з Зеленським

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    Джо Байден і Володимир Зеленський першу зустріч проведуть 1 вересня - Байден «з нетерпінням» чекає зустрічі з Зеленським
    Джо Байден і Володимир Зеленський першу зустріч проведуть 1 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Зустріч Байдена і Зеленського має розпочатися о 21 годині за київським часом

    Президент США Джозеф Байден зробив заяву щодо візиту українського президента Володимира Зеленського. Американський лідер каже, що з нетерпінням чекає цієї зустрічі.

    «Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням», – написав президент США на сторінці у Twitter.


    Нагадаємо, зустріч президентів України та США у Білому домі має розпочатися близько 21:00 за київським часом.

    Напередодні Білий дім оприлюднив нові деталі зустрічі Зеленського та Байдена.

    До слова, Зеленський назвав перше питання, з якого почне зустріч з Байденом.

    Варто зазначити, що Білий дім не планує спільної пресконференції із Зеленським.

    Також сьогодні стало відомо, що США виділять Україні $3 мільярди. Крім того «Укроборонпром» привезе із США контракти на $2,5 млрд.

    Міністр енергетики України Герман Галущенко та міністерка енергетики США Дженніфер Ґренгольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

    Крім того, 31 серпня український державний «Енергоатом» підписав меморандум з американською енергетичною компанією Westinghouse Electric про спільне будівництво нового енергоблоку Хмельницької атомної електростанції. У планах – ще 4 таких, а вартість проєкту – до $30 млрд.

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    Теги: США Джозеф Байден НАТО Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Байден «з нетерпінням» чекає зустрічі з Зеленським