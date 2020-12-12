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    Зеленський: Армія України стала нездоланною перешкодою для агресії Росії

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    Володимир Зеленський привітав&nbsp;з Днем Сухопутних військ України - Зеленський: Армія України стала нездоланною перешкодою для агресії Росії
    Володимир Зеленський привітав з Днем Сухопутних військ України
    Фото: прес-служба президента України

    Володимир Зеленський заявив, що Армія довела країні-агресору небезпечність мрій про нескінченну територіальну експансію

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стали непереборною перешкодою для агресивних планів Росії. Про це президент заявив у привітанні з Днем Сухопутних військ. 

    «Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого «успіху», – сказав Зеленський.

    За словами президента, першими, хто довів країні-агресору хибність подібних думок, стали саме національні Сухопутні війська.

    «І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно», – додав президент.

    День Сухопутних військ відзначається щорічно 12 грудня. Він встановлений указом президента України від 18 жовтня 1997 року.

    У 2014 році Росія провела спецоперацію з анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

    Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян Росії і місцевих сепаратистських елементів.

    Теги: Росія ЗСУ армія Володимир Зеленський
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