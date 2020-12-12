Зеленський: Армія України стала нездоланною перешкодою для агресії Росії

Володимир Зеленський заявив, що Армія довела країні-агресору небезпечність мрій про нескінченну територіальну експансію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ стали непереборною перешкодою для агресивних планів Росії. Про це президент заявив у привітанні з Днем Сухопутних військ.

«Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого «успіху», – сказав Зеленський.

За словами президента, першими, хто довів країні-агресору хибність подібних думок, стали саме національні Сухопутні війська.

«І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно», – додав президент.

День Сухопутних військ відзначається щорічно 12 грудня. Він встановлений указом президента України від 18 жовтня 1997 року.

У 2014 році Росія провела спецоперацію з анексії Криму, інспірувала виступ сепаратистів в Луганській і Донецькій області і пішла на пряме військове вторгнення в серпні 2014 і лютому 2015 років.

Росія продовжує підживлювати війну в Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян Росії і місцевих сепаратистських елементів.