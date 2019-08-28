Зеленський - Болтону: Україна вітала б приєднання США до Нормандського формату



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Володимир Зеленський з Джоном Болтоном Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з радником Президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зустріч була присвячена обговоренню першочергових заходів для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами, зокрема підготовці двосторонніх переговорів на рівні глав держав.

Крім того, були обговорені можливості поглиблення українсько-американської співпраці у сферах безпеки та оборони, енергетичної безпеки, а також у питаннях реформування Збройних сил України та української оборонної промисловості.

Зеленський подякував американській стороні за потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, послідовну офіційну політику щодо Криму та зусилля, спрямовані на досягнення прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі.

Фото: president.gov.ua

Президент України висловив сподівання, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу стосовно Донбасу. Він зазначив, що Україна вітала б приєднання Сполучених Штатів до Нормандського формату.

Зеленський відзначив важливість консолідованої позиції США та інших партнерів України для забезпечення звільнення українських моряків та інших незаконно утримуваних громадян.