Обмін ув’язненими між Україною і РФ переноситься, - адвокат



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Обмін переноситься через відсутність указу Володимира Зеленського про помилування

Обмін ув’язненими між Україною і РФ відсувається на невизначений термін. Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін, повідомляють росЗМІ.

За його словами, обмін переноситься через відсутність указу президента України Володимира Зеленського про помилування.

«Поки переноситься обмін. Поки що немає указу про помилування, швидше за все, є якісь сили в офісі Володимира Зеленського, які хочуть зірвати обмін, обрушити його рейтинг», - сказав він.

Нагадаємо, раніше Рибін говорив, що учасники обміну полоненими очікують указу Зеленського про помилування. Вчора він заявив, що процедура їх юридичного оформлення підходить до кінця.

До слова, російський адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що питання обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.

Президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

Нагадаємо, 22 серпня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон під час переговорів обговорили російсько-українські відносини, у тому числі питання обміну утримуваними особами, але без конкретних прізвищ.

Російські ЗМІ пишуть, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33 громадянина України без урахування головреда «РИА Новости» Кирила Вишинського.

Раніше Главком повідомляв, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Натомість глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що не потрібно гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною, а терпляче працювати на результат.

Правозахисники повідомили, що з Одеського СІЗО на обмін до Києва вивезли трьох обвинувачених у державній зраді: українців Дениса Хитрова та Олену Бобову, а також громадянина Молдови Петра Мельничука.

Також повідомлялось, що у московському СІЗО Лефортово прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Миколи Карпюка, Романа Сущенка, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що український політв’язень Микола Карпюк «вибув» з російської в’язниці «Володимирський централ». Адвокат вважає, що Карпюк міг «вибути» з тієї ж причини, що і політв’язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.