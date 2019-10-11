Зеленский «буде розбиратися» із затриманням активіста в анексованому Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Приходько Фото: Крим.Реалії

Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі

Призидент України Володимир Зеленський дізнався про затримання і арешт проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька під час пресмарафону в Києві 10 жовтня.

Він заявив, що планує «розібратися з цим питанням».

«Я дійсно разом із вами дізнався про це питання сьогодні, і ми з вами були тут. Я буду розбиратися з цим питанням. Слухайте, там (у Криму – ред.) кожен день таке відбувається и не кожен день, слава Богу... Я розумію, що, поки там є хлопці з українською позицією, які відстоюють Крим, я розумію, що, якщо дійсно там є небезпека, люди там відчувають це, що за ними завтра можуть прийти – хай приїздять до Києва. Я розумію, що, окрім обміну, в нас не буде можливості повернути людей», – сказав Зеленський.

Як відомо, 9 жовтня в окупованому Криму, у місті Саки, ФСБ затримала проукраїнського активіста Олега Приходька та його дружину Людмилу.

Раніше, у вересні, Приходька та його дружину Людмилу допитували співробітники ФСБ. Вони цікавилися, чи брав участь Приходько у подіях на Майдані у Києві в 2014 році.

10 жовтня стало відомо, що проукраїнський активіст Олег Приходько перебуває в управлінні ФСБ в Сімферополі. Також затримали його дружину Любов Приходько.