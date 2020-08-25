Офіс Зеленського озвучив причину скасування «нормандської зустрічі»



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Старший радник президента Франції Еммануель Бонн

Зустріч перенесено на невизначений термін

Заплановану на 28 серпня зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки перенесено через відрядження одного з учасників. Зокрема, радник президента Франції відбуває у відрядження.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента України.

Повідомляється, що зустріч переноситься в зв'язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна.

«Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково», - відзначили в Офісі президента України.

Разом з тим, російські ЗМІ поширили інформацію про те, що зустріч перенесена через розбіжності. Російський Інтерфакс стверджував, що сторони не змогли погодити проекти підсумкових заяв.

Раніше стало відомо, що запланована на 28 серпня зустріч радників Нормандської четвірки скасовано.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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