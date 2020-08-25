Зустріч радників Нормандської четвірки скасовано – ЗМІ



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Лідери Нормандської четвірки під час зустрічі у гружні 2019 року

Зустріч повинна була відбудутbся 28 серпня

Запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав Нормандської четвірки скасовується, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на інформоване джерело.

«Зустріч радників лідерів дійсно скасували», - повідомив співрозмовник, близький до переговорів з української сторони.

Джерело не уточнило причини скасування зустрічі радників лідерів України, Німеччини, Франції та РФ. Раніше всі сторони - Україна, РФ, Німеччина і Франція - говорили, що йде підготовка до зустрічі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував на 28 серпня зустріч радників у нормандському форматі.

Напередодні також стало відомо, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Повідомлялося, що Єрмак вже готувався до поїздки в Париж.

Раніше голова МЗС Німеччини назвав умови зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Міністр закордонних справ Німеччини додав, якщо сторонам вдасться реалізувати минулі домовленості, тоді буде можливість обговорити ті політичні питання, серед яких формула Штайнмайера, проведення виборів на Донбасі і яким чином пройде передача повноважень на кордоні.

Минулого тижня народна депутатка фракція «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулась до президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня. Зазначимо, що в розпорядження «Главкома» опинився проєкт заключного документу, який вимагають ухвалити за підсумками цієї зустрічі росіяни.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі відбулася зустріч лідерів країн у нормандському форматі (лідерів Росії, України, Франції, Німеччини). Зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів пройшла вперше після трирічної перерви.

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