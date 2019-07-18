Зеленський дав три місяці на ремонт мосту на ДніпроГЕСі - інакше звільнення



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Зеленський під час візиту до Запоріжжя, 18 липня

Гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота 15 жовтня напише заяву про звільнення, якщо ремонтні роботи не будуть завершені до того часу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Запоріжжя доручив до 15 жовтня завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Як зазначається, Зеленський ознайомився з перебігом ремонтних робіт на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС.

Генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота під час спілкування з президентом наголосив, що для повноцінного ремонту деформаційних швів мосту треба перекрити дорожній рух. За його словами, для цього потрібен дозвіл міської ради.

Президент у свою чергу поставив завдання, щоб до 15 жовтня було завершено реконструкцію мосту та відновлено дорожнє покриття.

«Ми приїдемо 15 жовтня й перевіримо. Домовилися?» - сказав Зеленський, звертаючись до Сироти.

В Офісі президента додали, що гендиректор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота, відповідальний за ремонт автомобільного переходу через греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі, 15 жовтня напише заяву про звільнення, якщо ремонтні роботи не будуть завершені до того часу.

«Такої домовленості президент і посадовець досягнули 18 липня під час інспектування об’єкту», - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що замовником робіт з ремонту автомобільного переходу є ПрАТ «Укргідроенерго», виконавці - ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Інтехбуд».

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.