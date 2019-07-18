Зеленський поїхав інспектувати Запоріжжя



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В Запоріжжі Зеленський перевірить будівництво мостів через Дніпро

У четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.

У Запоріжжі Зеленський ознайомиться з перебігом ремонту автомобільного переїзду через греблю Дніпровської ГЕС.

Також президент огляне об’єкт незавершеного будівництва «Автотранспортна магістраль через річку Дніпро в місті Запоріжжя» та ознайомиться зі станом мостів імені Преображенського.

Перед цим Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому він заслухав позицію директора Гутянського лісгоспу (Харківщина), якого вчора назвали «чорним лісорубом».

Нагадаємо, 17 липня Зеленський відвідав Миколаївську та Харківську області.