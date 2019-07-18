  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський поїхав інспектувати Запоріжжя

    • Розсилка
    Сьогодні критикуватимуть запорізьких чиновників - Зеленський поїхав інспектувати Запоріжжя
    Сьогодні критикуватимуть запорізьких чиновників

    В Запоріжжі Зеленський перевірить будівництво мостів через Дніпро

    У четвер, 18 липня, президент Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Запорізької області.

    У Запоріжжі Зеленський ознайомиться з перебігом ремонту автомобільного переїзду через греблю Дніпровської ГЕС.

    Також президент огляне об’єкт незавершеного будівництва «Автотранспортна магістраль через річку Дніпро в місті Запоріжжя» та ознайомиться зі станом мостів імені Преображенського.

    Читайте також

    Перед цим Зеленський провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, на якому він заслухав позицію директора Гутянського лісгоспу (Харківщина), якого вчора назвали «чорним лісорубом».

    Нагадаємо, 17 липня Зеленський відвідав Миколаївську та Харківську області.

    Читайте також
    Запоріжжя Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ