Зеленський дав українське громадянство іноземцям, які воювали на Донбасі



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Президент Володимир Зеленський

Серед іноземців, які отримали українське громадянство, п’ятеро уродженців РФ

Президент Володимир Зеленський дав українське громадянство ряду іноземців, які воювали на Донбасі. Про це свідчить указ президента №526/2019.

Зокрема, громадянство надано трьом бійцям ООС: Станіславу Гібадуліну, Нугзару Канделакі та Нікіті Макєєву.

«Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України: Гібадуліна Станіслава Іосіфа, 1990 року народження, уродженця Республіки Молдова, який проживає у Київській області; Канделакі Нугзара, 1959 року народження, уродженця Грузії, який проживає у місті Івано-Франківську; Макєєва Нікіту Вікторовича, 1984 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Київській області», - зазначається у документі.

Крім того у переліку - уродженець Республіки Білорусь, який проживає у місті Хмельницькому Сергій Алєксєєвич; уродженець РФ, який проживає у Київській області, Сергій Гноєвий; уродженець РФ, який проживає у місті Києві, Андрій Ковніренко та уродженець Білорусі, який проживає у місті Києві, Денис Прохоров.

Окремим пунктом йдуть особи, які мають визначні заслуги перед Україною.

«Прийняти до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною: Сівохіна Олексія Сергійовича, 1979 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Київській області; Фоміна Дмитра Олексійовича, 1971 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у місті Києві», - йдеться в указі.

Напередодні президент Зеленський доручив МЗС розробити механізм надання другого громадянства етнічним українцям.

Раніше Верховна рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі. Так, Рада прийняла в другому читанні законопроект №3433 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)». За документ проголосували 230 народних депутатів.