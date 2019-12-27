  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана

    • Розсилка
    <span>Володимир Зеленський видав указ про дострокове зняття догани із заступників Андрія Богдана</span> - Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана
    Володимир Зеленський видав указ про дострокове зняття догани із заступників Андрія Богдана

    Президент оголосив догану заступникам голови Офісу президента Трофимову і Тимошенку за результатами поїздки до Дніпропетровської області

    Президент Володимир Зеленський достроково зняв догану з першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова та заступника голови Офісу Кирила Тимошенка, оголошену за неналежне виконання їх посадових обов'язків за результатами поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

    Про це йдеться в указі №958 від 26 грудня.

    Таким чином, достроково знімається догана, оголошена згідно з указом Зеленського від 17 вересня №699 «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» Трофимова і Тимошенка.

    Як повідомлялось, 17 вересня Зеленський оголосив догану заступникам голови Офісу президента Трофимову і Тимошенку за результатами поїздки до Дніпропетровської області.

    Офіс президента засекретив інформацію про причини оголошення Зеленським догани Трофимову і Тимошенку.

    Володимир Зеленський президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ