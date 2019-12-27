Зеленський достроково зняв догану із заступників Богдана



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Володимир Зеленський видав указ про дострокове зняття догани із заступників Андрія Богдана

Президент оголосив догану заступникам голови Офісу президента Трофимову і Тимошенку за результатами поїздки до Дніпропетровської області

Президент Володимир Зеленський достроково зняв догану з першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова та заступника голови Офісу Кирила Тимошенка, оголошену за неналежне виконання їх посадових обов'язків за результатами поїздки Зеленського до Дніпропетровської області.

Про це йдеться в указі №958 від 26 грудня.

Таким чином, достроково знімається догана, оголошена згідно з указом Зеленського від 17 вересня №699 «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» Трофимова і Тимошенка.

Як повідомлялось, 17 вересня Зеленський оголосив догану заступникам голови Офісу президента Трофимову і Тимошенку за результатами поїздки до Дніпропетровської області.

Офіс президента засекретив інформацію про причини оголошення Зеленським догани Трофимову і Тимошенку.