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    У «Слузі народу» заявили, що «формулу Штаймаєра» можуть трансформувати

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    За словами Максима Ткаченка, надія на трансформацію деяких пунктів &laquo;формули Штайнмаєра&raquo; з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі - У «Слузі народу» заявили, що «формулу Штаймаєра» можуть трансформувати
    За словами Максима Ткаченка, надія на трансформацію деяких пунктів «формули Штайнмаєра» з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі
    Фото: facebook.com

    Трансформація «формули Штаймаєра» можлива під час процесу переговорів «нормандської четвірки»

    «Формулу Штайнмаєра» можуть трансформувати в процесі переговорів «нормандської четвірки». Про це заявив заступник голови фракції «Слуга народу» і член комітету Верховної ради з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    За його словами, надія на трансформацію деяких пунктів «формули Штайнмаєра» з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі.

    «Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо «зрушити» позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. В деталі цього процесу присвячені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що «формула Штайнмаєра», що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися», - повідомив Ткаченко.

    Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

    Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».

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