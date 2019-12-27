У «Слузі народу» заявили, що «формулу Штаймаєра» можуть трансформувати
Трансформація «формули Штаймаєра» можлива під час процесу переговорів «нормандської четвірки»
«Формулу Штайнмаєра» можуть трансформувати в процесі переговорів «нормандської четвірки». Про це заявив заступник голови фракції «Слуга народу» і член комітету Верховної ради з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
За його словами, надія на трансформацію деяких пунктів «формули Штайнмаєра» з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі.
«Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо «зрушити» позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. В деталі цього процесу присвячені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що «формула Штайнмаєра», що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися», - повідомив Ткаченко.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату». У ній узяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками нормандської зустрічі президент України заявив, що вважає оптимальним продовжити ще на рік термін дії закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а потім імплементувати в нього «формулу Штайнмаєра».