У «Слузі народу» заявили, що «формулу Штаймаєра» можуть трансформувати



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За словами Максима Ткаченка, надія на трансформацію деяких пунктів «формули Штайнмаєра» з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі Фото: facebook.com

Трансформація «формули Штаймаєра» можлива під час процесу переговорів «нормандської четвірки»

«Формулу Штайнмаєра» можуть трансформувати в процесі переговорів «нормандської четвірки». Про це заявив заступник голови фракції «Слуга народу» і член комітету Верховної ради з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За його словами, надія на трансформацію деяких пунктів «формули Штайнмаєра» з'явилася після минулої зустрічі в нормандському форматі.

«Ми хочемо цей закон перезапустити, адже після останньої зустрічі в Парижі стало зрозуміло, що ми зможемо «зрушити» позицію Російської Федерації. У нас з'явилося нове вікно можливостей на цьому треку. В деталі цього процесу присвячені дипломати, але за тією інформацією, яка проскакує, з'являється надія, що «формула Штайнмаєра», що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися», - повідомив Ткаченко.