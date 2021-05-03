Зеленський поїхав до Польщі на саміт президентів
Президенти підпишуть спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої
Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої. Про це повідомляє «Укрінформ».
У рамках візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.
Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї Президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті
Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.
Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.