Зеленський поїхав до Польщі на саміт президентів

Президенти підпишуть спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої

Президент України Володимир Зеленський разом з Президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої. Про це повідомляє «Укрінформ».

У рамках візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї Президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті

Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.

Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.