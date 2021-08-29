Зеленський летить до США. Американський дипломат сформулював головну мету візиту

Двосторонні американські зобов’язання мають бути такими ж твердими, як у Договорі про заснування НАТО, вважає Курт Волкер

«Для України матимуть значення реальні гарантії безпеки»

Для співпраці між українським урядом та Білим домом у сфері оборони було б дуже добре встановити базові позиції. Таку думку, коментуючи очікування від майбутнього саміту Байдена та Зеленського, в інтерв’ю «Главкому» висловив колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

Дипломат наголосив, що можливе надання Україні статусу стратегічного, оборонного партнера чи навіть головного союзника США – нечлена НАТО не повинно створювати фальшивих очікувань.

«Для України матимуть значення реальні гарантії безпеки, взаємні оборонні зобов’язання, щоб допомогти їй оборонятися. А це найкраще реалізувати через НАТО. Двосторонні американські зобов’язання мають бути такими ж твердими, як у Договорі про заснування НАТО. А всі вище згадані статуси не означають твердих зобов’язань. Нам не треба заплутувати людей, що це заміняє НАТО», – пояснив Курт Волкер і додав, що партнерство з розширених можливостей не те саме, що членство у НАТО.

Також США можуть надати оборонні зобов’язання щодо України без НАТО, допустив колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

«Але американська громадськість може запитати, чому ми маємо захищати Україну, коли Німеччина та інші європейські країни не хочуть цього робити? Європейські союзники мають допомагати Україні. І тут виникає питання, як до цього дійти», – додав він.

Щодо отримання Україною ПДЧ, то він з інструменту, який має допомогти приєднатися до НАТО, перетворився на перепону, вважає дипломат.

«НАТО постійно каже Україні: наступний крок до членства в Альянсі – ПДЧ, але зараз ви не можете його отримати. Думаю, що нам треба вийти з цієї ситуації. Я справді хотів би бачити, щоб США вели чесні дискусії з Німеччиною, Україною щодо умов отримання ПДЧ. Наполягання на отриманні ПДЧ приведе вас до іншого напрямку, бо зараз процес став перепоною. Має відбутися чесна ґрунтовна розмова з цього питання», – наголосив колишній спецпредставник Держдепу з питань України.

До того ж, майже все, що є у ПДЧ, Україна вже має у Щорічному національному плані, додав Курт Волкер.

«Зараз існує Комісія Україна–НАТО, яка причетна до підготовки та реалізації досить потужного Щорічного національного плану. Відбуваються військові навчання, тренування, українці беруть участь в операціях НАТО, розвиваються двосторонні відносини з країнами – членами Альянсу. Думаю, що майже все, що є у ПДЧ, Україна вже має у Щорічному національному плані. І нам потрібно говорити, що треба ще зробити. Думаю, ніхто навіть в Україні не заперечує, що Україна має реалізувати реформи збройних сил, військових структур, посилювати демократичні інституції, верховенство права. Але треба буде конкретними: що саме треба робити», – наголосив американський дипломат.

Нагадаємо, візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, запланований на 30 серпня.