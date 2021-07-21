Білий дім назвав дату візиту Зеленського до США

Зеленського чекають у Вашингтоні після Дня Незалежності

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.

У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

«Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях», – йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні отримає запрошення до США.

Напередодні повідомлялося, що Байден зустрінеться із Зеленським у серпні.

Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

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