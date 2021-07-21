  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Білий дім назвав дату візиту Зеленського до США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон до осені - Білий дім назвав дату візиту Зеленського до США
    Президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон до осені
    Фото: Офіс президента

    Зеленського чекають у Вашингтоні після Дня Незалежності

    Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Президент Байден з нетерпінням очікує можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

    Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня.

    У Білому домі зазначили, що візит підтвердить непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України в період триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму.

    «Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях», – йдеться в повідомленні.

    Раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні отримає запрошення до США.

    Напередодні повідомлялося, що Байден зустрінеться із Зеленським у серпні.

    Нагадаємо, 16 липня, прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що зараз всі узгодження щодо візиту глави держави в США знаходяться на фінальній стадії. Найближчим часом будуть озвучені дата та програма візиту, запевняє речник президента України.

    Як повідомлялося, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

    Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден День Незалежності Володимир Зеленський президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білий дім назвав дату візиту Зеленського до США