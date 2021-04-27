Зеленський на початку травня відвідає Польщу і зустрінеться з Дудою

Анджей Дуда здійснить візит у відповідь до України у серпні під час святкування Дня Незалежності України

Президент України візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі

Президент України Володимир Зеленський відвідає 3 травня Польщу для зустрічі з президентом країни Анджеєм Дудою. Про це повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський за результатами зустрічі із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою, зазначається на сайті президента Польщі.

За словами Щерського, президент України візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі. Своєю чергою Анджей Дуда здійснить візит у відповідь до України у серпні під час святкування Дня Незалежності України.

Тим часом, Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні. Про це пише CNN із посиланням на джерело в керівництві України.

За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

Крім того, зазначає ЗМІ, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.