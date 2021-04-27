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    У Пентагоні розповіли, чи зберігається загроза біля кордонів України

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    &laquo;Поки занадто рано приймати за чисту монету російські заяви про те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад&raquo;, &ndash; повідомив Джон Кірбі - У Пентагоні розповіли, чи зберігається загроза біля кордонів України
    «Поки занадто рано приймати за чисту монету російські заяви про те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад», – повідомив Джон Кірбі
    Фото pravda.com.ua

    Американські військові обіцяють уважно стежити за відведенням російських сил

    Міністерство оборони США продовжує стежити за російськими військами біля кордонів України. Американська влада не переконана, що Росія пішла на деескалацію обстановки в Криму і біля кордону з Україною. Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

    У Пентагоні заявили, що частина російських військ, мабуть, була відведена, але небезпека зберігається. «Ми бачили певний відступ деяких сил від України», – заявив Кірбі, зазначивши, що американські військові «будуть дуже уважно спостерігати за цим».

    Прессекретар Пентагону Джон Кірбі
    Прессекретар Пентагону Джон Кірбі

    «Поки занадто рано говорити про це і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад», – повідомив він.

    Тим часом, Сполучені Штати Америки планують розкрити нові розвіддані про ворожі дії Росії та Китаю. Публікацію готують на підставі минулорічного звернення одразу дев’яти командувачів американських сил на різних континентах.

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    Теги: Росія США військові влада небезпека
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