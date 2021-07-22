Зеленський нагородив 12-річну рятівницю із Закарпаття

12-річна Тетяна Тулайдан врятувала брата і трьох сусідських дітей під час грози і сильної повені на Закарпатті

12-річна Тетяна Тулайдан врятувала брата і трьох сусідських дітей під час грози і сильної повені на Закарпатті

Дівчинку нагородили медаллю «За врятоване життя»

Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю «За врятоване життя».

Відповідний указ № 299/2021 глава держави підписав 21 липня.

12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині.

Батьки дітей працювали в полі, коли вода почала різко прибувати до будинку. У цей момент дівчинка не розгубилась, вимкнула електрику вдома, взяла семирічного Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна.

Дівчинка вимкнула електрику в домі, взяла молодшого брата та трьох інших дітей і відвела на горище, убезпечивши від високого рівня води, який на той час вже сягав одного метра.

«Відважний вчинок Тетяни – це приклад для нас, дорослих, котрий заслуговує на те, аби про нього знали всі. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем! Тож сьогодні звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії «Герой-рятувальник року», – розповів голова Закарпатської ОДА.

10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно було частково відрізане від транспортного сполучення.

Згодом на Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото).