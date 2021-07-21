Збитки від повені на Закарпатті сягають понад 100 млн грн

Попередня сума збитків становить 160 млн гривень

Влада Закарпаття оцінила збитки від паводку 10-11 липня в Рахівському районі в 160 млн грн. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

За його словами, постраждали п'ять населених пунктів, проте більше всіх зазнало збитків селище Стебний, яке відноситься до селища Ясіня.

На території постраждалих сіл працювали п'ять комісійних бригад, які здійснюють подворовий обхід і оцінювали збитки в результаті паводку.

«Попередня сума збитків становить 160 млн гривень. Це збитки як приватних домогосподарств, так і об'єктів комунальної власності», – сказав Полосков. Також він додав, що обласна адміністрація сподівається на підтримку уряду з відшкодування збитків місцевим жителям, повідомляє zaxid.net.

За даними Закарпатської ОДА, в результаті паводку на Рахівщині було затоплено 192 дворів, 93 житлових будинки, дві дороги обласного значення, десять доріг комунальної власності, зруйновано три житлових будинки, одна трансформаторна станція, майже п'ять кілометрів доріг обласного значення, більше 50 мостових переходів і чотири ділянки берегових. Орім того, зруйновано 48 лісових мостів, зафіксовано 29 ділянок зсувів обсягом понад 4000 кубічних метрів, 20 будинків продовжують перебувати в зоні зсувів.

Відзначимо, в результаті негоди 20 липня у Рахівському районі затоплено кілька сіл: розмиті дороги і підтоплені будинки.

Найбільше постраждало село Великий Бичків. Вода з гір досягла дворів і городів людей, а вулиці перетворила в стрімкі потоки. Підтоплено також села Ясіня і Верхнє Водяне. У цих населених пунктах працюють рятувальники.

Додамо, що Фонд Порошенка і волонтери відправили на Закарпаття допомогу постраждалим від повені. Уряд поки що допомогу не відправляв.