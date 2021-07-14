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    На Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей під час повені. Вражаюча історія

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    Тетяна Тулайдан &ndash; маленька героїня з великим серцем, заявив глава Закарпатської ОДА - На Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей під час повені. Вражаюча історія

    Тетяна Тулайдан – маленька героїня з великим серцем, заявив глава Закарпатської ОДА

    Фото: Анатолій Полосков / Facebook

    Очільник Закарпатської ОДА звернувся до ДСНС з проханням номінувати дівчинку на здобуття премії «Герой-рятувальник року»

    На Закарпатті дівчина, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Анатолій Полосков.

    «Гляньте у ці очі – в них немає страху. Це очі справжнього героя – Тетяни зі Стебного, що на Рахівщині. Юна дівчина, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей», – йдеться в повідомленні.

    Батьки дітей працювали в полі, коли вода почала різко прибувати до будинку. У цей момент дівчинка не розгубилась, вимкнула електрику вдома, взяла семирічного Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна.

    12-річна Тетяна забрала дітей, заспокоїла їх та провела на другий поверх свого будинку, де вони були в безпеці і чекали дорослих.

    «Відважний вчинок Тетяни – це приклад для нас, дорослих, котрий заслуговує на те, аби про нього знали всі. Тетяна Тулайдан – маленька геройка з великим серцем! Тож сьогодні звернувся до ДСНС України з проханням номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії «Герой-рятувальник року», – розповів голова Закарпатської ОДА.

    10 липня сильні дощі у Рахівському районі Закарпатської області спричинили затоплення будинків та дороги. Селище Ясіня постраждало найбільше. Воно було частково відрізане від транспортного сполучення.

    Згодом на Закарпатті показали наслідки нищівної повені (фото).

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    Теги: ДСНС Закарпаття діти батьки негода дощ
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    На Закарпатті дівчинка врятувала чотирьох дітей під час повені. Вражаюча історія